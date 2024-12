SANTA MARINELLA – Potrebbe esserci il rischio che, per lavori sulle condotte, si verifichi la sospensione del flusso idrico nella città. Acea Ato2, comunica che “in relazione al completamento delle attività della riparazione eseguita nella nottata di oggi, del guasto sull’adduttrice dn 800 Olgiata-Civitavecchia, in corrispondenza di Via Ancelle della Visitazione a Santa Marinella, è in corso il ripristino del servizio e la ripresa della normale condizione di fornitura è prevista in tarda mattinata. Di conseguenza, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con probabili mancanze di acqua nell'intero perimetro comunale, ad esclusione del quadrante Santa Severa. Per i casi di effettiva necessità, potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero verde 800-130-335. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800-130-335 e visitare il sito www.gruppo.acea.it

