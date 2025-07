SANTA MARINELLA – E’ stato un giorno storico quello di oggi per Santa Marinella.

Nel pomeriggio, infatti, è stata inaugurata la vasca di laminazione del fosso Ponton del Castrato, un'opera cruciale per la sicurezza idraulica della città attesa da oltre 25 anni.

Erano presenti il Sindaco Pietro Tidei, il vice sindaco Andrea Amanati, il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella, gli assessori Marina Ferullo, Elisa Mei e Gino Vinaccia, l'Architetto Ermanno Mencarelli, progettista dell’opera e supervisore dei lavori, i consiglieri di minoranza Alina Baciu, Domenico Fiorelli e Clelia Di Liello e le associazioni di volontariato del territorio. Particolare soddisfazione è stata espressa per la presenza di rappresentanti dei quartieri interessati, in particolare Alibrandi. Il Sindaco Tidei, dopo il taglio del nastro, ha detto.

“Con una capacità di oltre trecentomila metri cubi, la nuova vasca porrà fine agli annosi problemi di allagamenti che hanno colpito i quartieri Maiorca, Alibrandi e Perazzeta, oltre all'area centrale della città fino alla via Aurelia. Questa infrastruttura garantirà maggiore sicurezza e qualità della vita per tutti i residenti, segnando la fine di un incubo per la comunità”.

Negli altri interventi, il vice sindaco Amanati e il Presidente del Consiglio Comunale Minghella, hanno sottolineato l'importanza dell'opera per la tutela e la protezione del territorio e dei suoi abitanti. L'architetto Mencarelli, ha fornito i dettagli tecnici sull'imponente struttura. Il Sindaco, ha inoltre annunciato che l'area diventerà un grande parco pubblico, con la piantumazione di essenze tipiche della macchia mediterranea, rendendola fruibile da tutti i cittadini. La vasca di laminazione si posiziona come un'opera unica nel Centro Italia per la mitigazione delle esondazioni, proiettando Santa Marinella in una leadership nazionale.

L'opera è il frutto di una proficua collaborazione, in particolare con la Regione Lazio, che ha contribuito con un finanziamento di quasi tre milioni di euro. L'entusiasmo e la soddisfazione per questa realizzazione, che apre una nuova era di serenità e protezione per le famiglie di Santa Marinella, sono stati palpabili tra tutti gli intervenuti.

