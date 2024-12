CIVITAVECCHIA – Tragedia a Santa Marinella dove una 80enne ha perso la vita per un incidente stradale. Purtroppo non ce l'ha fatta Maria Giuseppina Berardi la donna investita oggi intorno alle 19:30 lungo la via Aurelia, nel tratto abitato di Santa Marinella, all’altezza di via dei Fiori e via dei Tulipani. L'anziana è deceduta poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118 a causa delle gravi ferite riportate.

L'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha provocato pesanti disagi al traffico, già congestionato per via dell'orario e della giornata festiva. Sul posto sono intervenute rapidamente le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso.

Maria Giuseppina Berardi era moglie di Mauro Albani a cui sono giunte le condoglianze del sindaco Pietro Tidei e dell’intera amministrazione comunale. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità di Santa Marinella.

