SANTA MARINELLA - Paura questa mattina a Santa Marinella quando, intorno alle 7, per cause che devono essere ancora accertate, è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di via delle Colonie.

Una volta dato l’allarme, in pochi minuti i Vigili del fuoco della Caserma Bonifazi di Civitavecchia sono intervenuti sul posto e hanno cominciato l’opera di spegnimento.

Grazie alla rapidità di intervento dei pompieri, il rogo è stato estinto, prima che dal ripostiglio, dove si era innescato, si estendesse ad altre stanza della casa.

I Vigili del fuoco sono anche riusciti a salvare e restituire alla proprietaria un coniglietto nano che era rimasto incastrato all’interno dell’appartamento.

