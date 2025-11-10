SANTA MARINELLA – Nell’ottobre del 1949 nasceva il Comune di Santa Marinella. Il 4 ottobre di 76 anni fa, le frazioni di Santa Marinella e Santa Severa si distaccarono da Civitavecchia per costituirsi in Comune autonomo. Una visione di autonomia, identità e futuro prese forma, realizzando il desiderio di comunità. Un percorso iniziato con un atto amministrativo, animato dalla passione e dalla determinazione dei cittadini di allora. Una delle prime testimonianze ufficiali di questa nuova realtà arrivò pochi mesi dopo, il 26 aprile 1950, quando la Prefettura di Roma certificava che la popolazione residente al 31 marzo 1950, ammontava a 4.804 abitanti. Un numero piccolo, ma carico di speranza e con un senso di appartenenza che da quel momento è cresciuto costantemente. Da quel nucleo iniziale, questa città si è sviluppata, trasformandosi nella Perla del Tirreno che conosciamo, unendo la storia millenaria del castello di Santa Severa con la vitalità moderna di Santa Marinella. Questo anniversario è un'occasione per guardare indietro, riflettere sul cammino compiuto e rinnovare l'impegno verso le future generazioni. Celebrare i 76 anni di autonomia del Comune, è un onore e un dovere. Il 4 ottobre del 1949 non fu semplicemente la firma di un decreto, fu un atto di coraggio civico e di profonda fiducia nel potenziale di questo territorio. Santa Marinella e Santa Severa sono molto più della somma delle loro bellezze naturali e storiche, sono una comunità viva, coesa e ricca di identità. “Il nostro impegno quotidiano, come amministrazione – dice il sindaco - è quello di onorare quella visione originale preservando le radici, promuovendo uno sviluppo sostenibile ed inclusivo e lavorando per una città sempre più moderna ed accogliente”.

