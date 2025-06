SANTA MARINELLA - A Santa Marinella grande successo per il Cine Club settimanale della biblioteca che vede crescere di volta in volta il numero di spettatori che spendono elogi per questa riuscita iniziativa. Il programma del Cine Club della Biblioteca Civica “A. Capotosti”, con gli appuntamenti del venerdì sera alla Casina Trincia, è giunto ora al giro di boa. A parlare dell'iniziativa l'assessore alla Cultura del Comune di Santa Marinella, Gino Vinaccia.

"L’Iniziativa, ottimamente curata dai ragazzi del Servizio Civile, Mario Amelio e Piergiorgio Codella (entrambi laureati in Discipline del Cinema e dello Spettacolo) ha preso il via lo scorso aprile e si sta rilevando un vero successo". L'assessore alla Cultura, Gino Vinaccia, è molto convinto dalla validità del progetto e, fin da subito, lo ha sostenuto con forza.

“Sono molto felice di constatare che questo primo ciclo di appuntamenti con il cinema e con l’approfondimento stia piacendo molto ai nostri cittadini e ai tanti turisti che amano frequentare la biblioteca - spiega l'assessore Vinaccia - ringrazio la direttrice Cristina Perini e i suoi colleghi per l’organizzazione; grazie a Mario e Piergiorgio per il grande impegno nel proporre una programmazione sempre interessante. Ringrazio, poi, Maria Elena Loffredo e la delegata alla Biblioteca, Giovanna Caratelli per il supporto e l’accoglienza messi a disposizione ogni venerdì sera. È un grande e proficuo lavoro di squadra premiato dalla numerosa e crescente presenza di appassionati di cinema e di storie, sapientemente raccontate nelle pellicole che sono proposte”. Peraltro stanno partecipando al Cibe Club non solo gli esperti amatori, ma anche giovani e persone che si stanno avvicinando per la prima volta.

Il programma del Cine Club prosegue, come da calendario proseguirà il prossimo 6 giugno alle ore 21 e terminerà il 20 giugno, ma l’assessore alla Cultura si impegna a far proseguire il progetto, prevedendo un secondo ciclo di film per la gioia di tutti i cineamatori.

“Il primo ciclo del cineclub è stato sperimentale e ha dimostrato di avere ampie potenzialità - spiega ancora l'assessore Vinaccia - è la risposta alle numerose richieste che stiamo ricevendo dai cittadini, desiderosi di nuove occasioni per ritrovarsi in attività culturali e di socialità. Gli spettatori, giovani e meno giovani, si ritrovano a riscoprire film che hanno lasciato un segno nella cinematografia, attuale e passata. Sono proiettate pellicole famose di grandi registi e con noti attori, film che è sempre un piacere rivedere in compagnia”. L'assessore Vinaccia conclude poi sottolineando che: "L’ingresso alla saletta della Casina Trincia è gratuito fino ad esaurimento posti. La programmazione è a disposizione degli iscritti alla Biblioteca Civica".