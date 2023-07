SANTA MARINELLA – Da ieri, il centro cittadino è interessato alla zona a traffico limitato, utile a evitare problemi alla viabilità e assalti incontrollati di auto e veicoli nel settore tradizionalmente più frequentato nella stagione estiva da turisti e residenti. Le nuove misure sono scattate sin dalla mattinata di sabato (tra le proteste) e resteranno in vigore fino a domenica 3 settembre. La Ztl, istituita dall’amministrazione comunale, regolamenta, in particolare, l’accesso delle auto nelle strade del centro urbano e interessa, praticamente tutta l’area maggiormente frequentata da villeggianti e residenti. La zona interdetta a tutte le categorie di veicoli ricomprende Via della Libertà, nel tratto incluso tra Via della Conciliazione e Via Roma, Via Antonio Fratti sul lato mare, Piazza Trieste, Via Roma nel tratto tra Via della Libertà e Via Ladislao Odescalchi, e sarà operativa tutti i tutti i giorni della settimana dalle 20 alle 2 della notte. La zona a traffico limitato comporterà ulteriori chiusure e deviazioni anche negli orari diversi da quelli imposti per la chiusura totale del centro storico. In particolare Via Antonio Fratti, su lato mare, sarà percorribile a senso unico nella direzione di marcia verso Via della Libertà e Piazza Civitavecchia con direzione obbligatoria a destra, all’altezza dell’intersezione della stessa via con Piazza Civitavecchia dove, sarà eliminata un’area di sosta per facilitare il deflusso dei veicoli verso Piazza Civitavecchia. Senso unico di marcia anche su Via della Conciliazione direzione di Via della Libertà verso la strada Statale Aurelia, con obbligo di girare a destra, all’altezza dello stesso incrocio e conseguente soppressione di una zona di parcheggio suscettibile di intralciare la nuova direzione di marcia. Senso unico di marcia, inoltre, su Via Ladislao Odescalchi direzione di Piazza Civitavecchia verso Via Roma, e conseguente obbligo di girare alla propria destra o verso sinistra, all’altezza dell’intersezione Via Baldassarre Odescalchi. Direzione vietata per i veicoli che, provenendo da Via Roma, non potranno immettersi sulla stessa Via Baldassarre Odescalchi in corrispondenza della quale verrà istituito uno stop per i veicoli che intendono imboccare Via Roma.

