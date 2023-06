SANTA MARINELLA – Intervento dei Vigili del fuoco stamane intorno alle 5,30 a Santa Marinella, in via Abbadia. Una donna residente al secondo piano di una villetta è stata colta da malore. Subito la signora ha chiamato i soccorsi e in poco tempo i vigili del fuoco di Civitavecchia sono giunti sul posto ed hanno caricato la donna sulla barella spinale. La scala a chiocciola tuttavia ha reso impossibile il trasporto all’interno dell’abitazione, pertanto i vigili del fuoco sono ricorsi all’autoscala S17 ed hanno fatto uscire la donna dal balcone.

Caricata quindi la barella spinale sul cestello dell’autoscala, i pompieri hanno fatto guadagnare l’uscita dall’abitazione alla donna che poi è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.

©RIPRODUZIONE RISERVATA