SANTA MARINELLA – E’ stata firmata, da parte del sindaco Tidei, l’ordinanza con la quale si dispone il divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare fuochi pirotecnici o similari esplosivi, rumorosi ad alto impatto acustico e di consentire esclusivamente l'uso di quelli artificiali silenziosi, detti anche "coreografici", a basso impatto acustico e ambientale in cui non è presente alcun rumore fragoroso ma solo effetti speciali, nel periodo compreso tra il 10 luglio 2024 e il 7 gennaio 2025, ad esclusione di quelli già regolarmente in possesso di autorizzazione Suap, rilasciata con data antecedente alla pubblicazione dell’atto comunale.

“Ciò ai fini della tutela della tranquillità e della salute pubblica dei cittadini, dei soggetti più deboli, degli anziani e degenti – spiega Tidei - nonché per la tutela degli animali, al fine di evitarne possibili danni al loro benessere. L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza è punita con una sanzione amministrativa”. Il sindaco, torna poi sul progetto per la realizzazione della vasca di contenimento delle acque piovane a monte del fosso Ponton del Castrato. “Inizierà l'opera di ingegneria idraulica commenta Tidei - già ampiamente illustrata anche ai residenti del rione Alibrandi. Finalmente con grande impegno anche da parte dei tecnici, dopo aver acquisito il nulla osta anche dell’Autorità di Bacino nella conferenza dei servizi, abbiamo raggiunto un importantissimo risultato, forse quello più atteso dalla popolazione tra gli interventi di messa in sicurezza del nostro territorio dove, purtroppo, in passato non sono mancati eventi alluvionali drammatici che hanno causato anche vittime. Sarà quindi realizzata una vasca di espansione di due ettari che, in caso di esondazione del fiume che sarà in grado di contenere l’acqua piovana e rilasciarla senza creare onde di piena. In tal modo potranno essere notevolmente ridotte le possibilità che centinaia di abitazioni delle zone Alibrandi e Pirgus subiscano danni o inondazioni a causa dello straripamento del fosso”.