S. MARINELLA – Attimi di paura per i residenti di via Marche, una traversa di via Elcetina, che conduce fino al confine con il fosso Valle semplice. Ieri mattina, dopo una notte di abbondanti piogge, una parte del muro di contenimento del torrente è crollata. Le cause sono da addebitare alla carenza del contenimento delle tubazioni dell’acqua che coinvolgono l’intero quartiere Valdambrini, che non all’altezza di mantenere la ricezione idrica, questa vada a disperdersi nei terreni circostanti, andando a finire la sua corsa nel fosso stesso. Secondo fonti comunali, anche le condotte fognanti realizzate da Acea lungo l’argine del fosso, hanno creato una serie di ostacoli che costringono le acque a deviare verso le sponde del torrente, il quale, privo della protezione del muro in cemento, spinge l’acqua a erodere il terreno circostante. Ed è quello che è successo ieri mattina, quando una vasta porzione di un giardino privato confinante con il fosso, è sprofondata finendo nella base del torrente. Ovviamente sono intervenuti immediatamente i responsabili locali dell’Acea e la Polizia Locale inviata dal sindaco, che hanno preso coscienza del problema. Ma purtroppo tutti gli appelli che per anni hanno lanciato i residenti di Via Marche, sono sempre andati a vuoto. “E’ successo tutto questa mattina alle 7,30 - racconta Danilo Bussetto, il proprietario del giardino che è crollato – ho sentito un rumore assordante, quando mi sono affacciato ho visto che era crollato il muro di cinta con il piano del giardino”. Secondo lei come è successo? “Qui sotto ci passa la condotta delle acque nere dell’Acea, i dipendenti di quella società, quando hanno avuto bisogno di fare lo spurgo, hanno dovuto creare una deviazione della condotta creando una sorta di cascata, cioè un gradino, dove l’acqua scende ad alta velocità. Considerato che è dal 1981 che è stata fatta questa condotta, piano piano l’acqua ha eroso alla base del muro di cemento, e l’acqua si è infiltrata nel terreno, ecco perché la parte del giardino è crollata. Purtroppo nessuno è mai intervenuto nonostante i tanti solleciti che nel tempo abbiamo fatto ad Acea. E anche se i responsabili dell’azienda idrica hanno fatto dei sopralluoghi, hanno sempre detto che i fossi non sono di loro competenza ma della Regione Lazio. Qui ci sono 150 metri di giardino diventato inagibile e per ora non posso toccare nulla”. Il Comune ha destinato un finanziamento per realizzare il muro di contenimento del fosso di Valle Semplice. Nei giorni scorsi la ditta che vinto l’appalto, ha depositato i materiali e i mezzi meccanici, quindi a breve dovrebbero cominciare i lavori. “Resta da vedere – continua Bussetto – se il muro arriverà davanti a Via Marche. Qui ci sono dei bambini che giocavano in quel giardino e fortunatamente quando è crollato loro non c’erano. Adesso spero che dopo questo fatto, il Comune provveda a risolvere questo problema”. Sulla questione interviene anche il consigliere comunale Alessio Rosa. “Nell’ultimo mese ho fatto quattro o cinque segnalazioni ad Acea per le perdite d’acqua in questa zona – spiega il delegato al patrimonio – l’ultima l’ho fatta ieri. Credo che i residenti debbano iniziare una petizione per costringere Acea ad intervenire. Questa è una zona a rischio idrogeologico e per fare degli interventi sono necessarie delle autorizzazioni così come Belvedere e Confiorito. L’unico modo per tentare di risolvere il problema è che Acea deve monitorare tutte le perdite che ci sono nel quartiere. Ovviamente chiederò che venga fatta una riunione tra Acea, Regione Lazio e Comune per decidere come muoversi”.