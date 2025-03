S. MARINELLA – “Il gruppo consiliare Cittadini al Centro dà il benvenuto ai centristi di Forza Italia nella coalizione di maggioranza. Nei fatti ai cittadini cambia poco, poiché di eletti c’è solo Fiorelli il quale chiarirà all’opposizione se lui, già assessore della giunta Tidei nel 2005, ha deciso di fare nuovamente il salto oppure se tiene una scarpa dentro e una fuori”. A dirlo sono Marina Ferullo, Emanuele Minghella e Maura Chegia. “Certo è che Fi con l’assessore Vinaccia e ora anche con Bruno Ricci nella Santa Marinella Servizi è pienamente in maggioranza Tidei – continuano i tre - noi di Cittadini al Centro, non siamo contrari poiché proprio come centristi, ci vediamo vicini a ogni forza moderata. Per quanto ci riguarda, invece, abbiamo scelto di rimanere civici perché non abbiamo bisogno di contenitori per identificarci né per opportunità politiche, apprezzando molto di più la nostra libertà. Certamente, avendo concorso e vinto alle elezioni 2023 e del 2018 con una coalizione di centro sinistra non consentiremo che l’attuale maggioranza prenda una pendenza verso l’estrema destra, ci stringiamo quindi al fianco dei nostri colleghi del Pd rifiutando ogni possibile collegamento ad altri partiti ben meno moderati quali Fdi e Lega. Gli stessi partiti locali che leggiamo con stupore si dichiarano e si fingono sempre più uniti, mentre il consigliere Fiorelli, sostenitore di Forza Italia, si trova praticamente in maggioranza, il nuovo direttivo di Fdi diserta le iniziative della propria consigliera eletta, praticamente sfiduciandola, la Lega non ha rappresentanza in consiglio. Se vogliamo seriamente parlare di integrità politica, coerenza e ideali, guardino bene chi hanno accolto pur di fare numero. Continuiamo a esercitare il nostro mandato, liberi da tutto e tutti, nel merito”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA