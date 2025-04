S. MARINELLA – I giovani dell’associazione Generazione Green, criticano il nuovo regolamento sulla circolazione fuori strada.

“E’ stato approvato in consiglio comunale il nuovo regolamento sulle strade bianche – dicono i giovani - si tratta di strade di campagna e delle zone collinari al di fuori della città, non asfaltate e non accessibili ai veicoli a motore, a partire dalla legge regionale 29/1987, nata proprio per tutelare questi luoghi naturali. La legge è stata modificata tramite emendamenti presentati dalla consigliera regionale Laura Corrotti, grazie ai quali il consigliere proponente, Alessio Rosa, ha potuto redigere il regolamento che recepisce tale cambiamento. Cacciatori, tartufai, fungaioli e raccoglitori di legna, potranno accedere alle colline e ai boschi del nostro territorio, con veicoli motorizzati. La scelta è forse motivata dalla volontà di evitare che queste categorie continuino a incorrere in sanzioni, che si sono rivelate piuttosto frequenti e onerose. Come Generazione Green, riteniamo che sia necessario fare molto di più per promuovere la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione del nostro territorio. In particolare, servirebbe attivare una strategia che favorisca l’accesso all’intera comunità al patrimonio collinare, attraverso la creazione di percorsi di trekking, l’individuazione di sentieri accessibili anche alle categorie più fragili, campagne di sensibilizzazione alla cura e al rispetto dell’ambiente”.

“Queste azioni – conclude Generazione Green - permetterebbero di costruire una nuova connessione tra cittadini e aree collinari, connessione da sempre assente a causa della mancanza di una visione strategica. I benefici sarebbero molteplici, intercettare il sempre più crescente turismo outdoor, valorizzare il patrimonio archeologico dimenticato presente in queste zone e contrastare l’abuso del territorio come discarica”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA