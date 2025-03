S. MARINELLA – In occasione della Giornata internazionale della donna, la comunità maschile di Santa Marinella ha scelto di promuovere un importante momento di riflessione attraverso la presentazione del libro “Oltre il Maskio: appello agli uomini per combattere le violenze di genere” di Alessandro Cardente. L’evento si terrà oggi, venerdì 7 marzo alle ore 17:30 presso la biblioteca civica “A. Capotosti”.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore alla Cultura Gino Vinaccia e dal sindaco Pietro Tidei, si inserisce nel programma delle celebrazioni dedicate all’8 marzo.

«Ho pensato, in accordo con il sindaco, di inserire la presentazione del libro di Alessandro Cardente all’interno del programma per la celebrazione della Giornata internazionale della donna. La scelta non è stata casuale, piuttosto dettata dall’esigenza di dimostrare che ci sono uomini consapevoli della necessità di creare un equilibrio fra i due sessi, affinché la crescita di uomini e donne liberi e consapevoli dei propri diritti e doveri diventi presupposto fondamentale per vivere in una società democratica e libera da pregiudizi”, ha dichiarato l’assessore. Alessandro Cardente, autore del libro edito da Koinè Nuove Edizioni, ha accolto con entusiasmo l’invito: "Aver ricevuto questo invito dall'assessore alla Cultura della giunta comunale di Santa Marinella in rappresentanza della comunità maschile della città mi onora, mi rende felice ma soprattutto regala a tutti noi la speranza per un cambiamento volto al rispetto e al desiderio della non violenza e al sostegno dell’amore vero – ha detto Cardente - Il gesto da parte degli uomini di dedicare un momento di confronto e di alleanza tra uomini e donne durante la Festa della Donna mi convince sempre di più che questo libro, e ogni tipo di sensibilizzazione, sia la scelta corretta per costituire un patto tra maschi e femmine, per migliorare i rapporti sul piano affettivo, sentimentale ed empatico… quindi sociale".

Durante la presentazione, l’autore dialogherà con la delegata alla biblioteca Giovanna Caratelli e il content creator Marcobaleno, offrendo spunti di riflessione e confronto su un tema di grande rilevanza sociale.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un'opportunità per avvicinare uomini e donne in un percorso comune di consapevolezza e responsabilità contro ogni forma di violenza di genere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA