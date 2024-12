SANTA MARINELLA - Baracca in fiamme nel pomeriggio a Santa Marinella.

I vigili del fuoco della caserma Bonifazi sono intervenuti con gli uomini della 17A intorno alle 18,30 lungo l’Aurelia, di fronte al supermercato Dem.

La baracca di medie dimensioni è stata avvolta dalle fiamme. Necessario, per lo spegnimento del rogo, anche l’intervento dell’autobotte di Civitavecchia, la Ab17. L’estinzione delle fiamme è avvenuta in maniera rapida, poi i vigili del fuoco hanno proceduto con un capillare smassamento, per evitare il nascere di ulterioiori focolai da materiale di risulta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Al vaglio le cause del rogo.

