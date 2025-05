S. MARINELLA - Nella splendida cornice del parco Martiri delle Foibe, si è svolto nei giorni scorsi un incontro di grande valore sociale e umano tra due realtà associative profondamente radicate nel territorio, la Stella Polare Aps e Il Tulipano Bianco Aps, entrambe associazioni di promozione sociale attive nel sostegno alle fasce più fragili della comunità. L’iniziativa è nata con lo spirito di favorire un confronto diretto, conoscersi meglio e discutere gli obiettivi sociali che la comunità locale intende perseguire. Nonostante le due associazioni abbiano finalità e ambiti d’intervento differenti, entrambe hanno sottolineato con determinazione la volontà di proseguire una collaborazione sinergica e duratura, riconoscendo il valore della diversità come risorsa. La giornata è stata scandita da momenti di grande intensità emotiva, grazie alle testimonianze condivise dai membri delle due associazioni, che hanno raccontato il loro impegno quotidiano, le difficoltà affrontate e i risultati ottenuti in anni di lavoro sul campo. Un’occasione preziosa per riflettere sull’importanza dell’agire collettivo e del supporto reciproco. A portare il saluto istituzionale è stato l’assessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio, che ha voluto essere presente per ribadire la vicinanza dell’amministrazione comunale a queste realtà fondamentali del territorio. D’Emilio ha evidenziato quanto sia essenziale promuovere e sostenere una rete sociale strutturata, solida e partecipata, capace di intercettare i bisogni reali delle persone e costruire risposte efficaci e durature. Durante l’incontro, le due associazioni si sono anche consultate su obiettivi futuri e strategie di intervento, aprendo nuovi canali di dialogo e progettazione comune. Il confronto ha evidenziato una forte volontà di creare ponti tra le esperienze, trasformando le differenze in occasioni di crescita e cooperazione. A conclusione della giornata, come segno di stima e riconoscimento per l’impegno dimostrato da Stella Polare e il Tulipano Bianco è stato devoluto un contributo simbolico a sostegno delle attività sociali in corso e di quelle future. Ha voluto lasciare un messaggio anche il Presidente Maurizio Poleggi, che si è detto orgoglioso e determinato nel continuare a portare avanti le idee associative della segmentazione e ha ribadito con forza l’impegno costante nell’ambito sociale, nonostante le difficoltà e le sfide del contesto attuale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA