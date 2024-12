S. MARINELLA – Anche la Perla del Tirreno avrà il suo “giardino della rimembranza o, come è stato denominato “L’Oasi del Ricordo”.

E’ stata infatti presentata una proposta di progetto che riguarda la realizzazione di un’area, all’interno del cimitero, destinata alla dispersione delle ceneri dei defunti. A proporne la realizzazione, in accordo con il sindaco è stato il delegato al cimitero Alessio Rosa. “La scelta della cremazione – dice Tidei - è aumentata tra i cittadini nel corso di questi ultimi anni e creare un luogo apposito all’interno del nostro cimitero comunale per la dispersione delle ceneri è certamente un atto di ulteriore rispetto che consente ai familiari l’utilizzo di uno spazio adeguato e accessibile, con la compostezza e la sacralità dovuta ai riti e ai momenti di intima riflessione, dedicati ai defunti”. “Si tratta – risponde Rosa - di un progetto che, come avviene in altre città e come previsto dalla legge 130 del 2001 e dal regolamento comunale di polizia mortuaria, prevede uno spazio dove poter disperdere le ceneri in un luogo progettato con attenzione e delicatezza, dove sia possibile assicurare la cerimonia della dispersione in natura e, al tempo stesso, dove sia contemplato uno spazio per un momento di raccoglimento per parenti e amici in ricordo del loro caro».