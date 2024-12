SANTA MARINELLA - Un regolamento sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, sarà portato a breve in consiglio comunale, dopo l’approvazione, nei giorni scorsi, da parte del Ministero dell’Ambiente della Sicurezza Energetica, del decreto sugli incentivi Cer, il decreto attuativo che norma gli incentivi previsti, disciplinandone modalità e tempistiche. “Come sappiamo, le comunità energetiche rinnovabili – spiega il sindaco - sono elementi fondamentali per la promozione della produzione di energia pulita. L’amministrazione si pone l’obiettivo di promuovere l’autosufficienza energetica, ridurre l’impatto ambientale e favorire lo sviluppo sostenibile. Stiamo lavorando per la realizzazione di un regolamento comunale in modo da incentivare ancora di più tutti i cittadini, gli imprenditori e le società che vogliono investire sul nostro territorio in termini di energia rinnovabile. Le comunità energetiche sono aperte a tutti i consumatori e possono includere anche gli enti comunali, che per esempio, possono realizzare impianti fotovoltaici sui propri stabili, sfruttando l'elettricità per il proprio autoconsumo e poi cedere le remunerazioni del gestore per una riduzione dei costi in bolletta per i membri della comunità. Siamo disponibili a considerare le diverse opportunità previste”. “Una Cer produce e condivide energia 100% rinnovabile, contribuisce a creare dinamiche di coesione tra i cittadini e incentivare all’adozione di stili di vita sostenibili per la comunità – afferma il delegato alla valorizzazione del patrimonio Alessio Rosa - oltre allo stanziamento previsto dal Pnrr, le Regioni italiane stanno attuando diverse iniziative per sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche, attraverso finanziamenti provenienti dai fondi europei e regionali. Il Comune ha comunque il ruolo di facilitatore nei confronti delle iniziative dei cittadini e delle imprese finalizzate alla creazione delle comunità energetiche rinnovabili”. “Passo importante sarà organizzare un incontro aperto a coloro che hanno aderito o che vogliono conoscere la Comunità Energetica Rinnovabile - ha concluso Alessio Rosa, che sta seguendo la stesura del regolamento - le Cer, come spiegato sulle linee guida del Ministero servono a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2.030 e rafforzare il percorso di sicurezza energetica dell’Italia valorizzando il territorio ambientale e favorire lo sviluppo sostenibile”.