SANTA MARINELLA – E’ stato approvato con delibera di giunta n. 18 del 04-02-2025 il progetto esecutivo per la realizzazione dell’ampliamento del sottovia, noto alla città come ponte di Valdambrini.

L’intervento dell’importo complessivo di 3milioni e 800 mila euro, è finanziato per 1.600.000 mediante fondi PNRR (missione5- inclusione e coesione componente2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo seore-invesmento2.1) e per 2.200.000 euro mediante finanziamento di Rete Ferroviiaria Italiana spa (RFI).

Il prossimo passo prevede l’indizione della gara per l’affidamento dei lavori.

Entro il biennio 2026/2027 saranno completati i lavori per la sistemazione di tutte le aree: comprese quindi rotatorie, marciapiedi, vie di fuga pedonali in sicurezza, parte della pista ciclabile. Il nuovo impalcato strutturale del ponte è destinato e pensato per abolire definitivamente il semaforo che, soprattutto durante la stagione estiva crea problemi al traffico.

“Un'opera strategica, attesa dalla città da anni e tra le più rilevanti realizzate da questa Amministrazione a servizio e sicurezza dei cittadini- ha commentato il sindaco Pietro Tidei, al termine della riunione di Giunta- Finalmente il quartiere di Valdambrini sarà collegato al centro della città con un grande ponte a due corsie e tutta la viabilità sarà finalmente migliorata”.

Continuano quindi le opere programmate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dei tempi previsti e mirati a qualificare le infrastrutture e i servizi della città.

Ne è convinto l’assessore ai LL. PP. Andrea Amanati. “Si tratta di un nodo strategico per la viabilità cittadina, che consente il miglioramento della circolazione veicolare e la messa in sicurezza del transito dei pedoni. Sono certo che, nonostante i disagi temporanei dovuti ai cantieri, a lavori conclusi l’intero quartiere apparirà rigenerato e più funzionale alle esigenze dei residenti”, ha detto l’Assessore.

La circolazione dei treni potrà subire rallentamenti durante l’intervento, ma la linea ferroviaria non sarà interrotta, assicura Rfi.

©