CIVITAVECCHIA – Si chiude oggi con il concerto della scuola di canto Lorena Scaccia la settimana di festeggiamenti in occasione di San Pio X nell’omonima parrocchia. Il clou giovedì scorso con la messa concelebrata dal vescovo, monsignor Gianrico Ruzza, e da diversi sacerdoti, e con la processione per le strade del quartiere. «Grazie infinite a tutti coloro che hanno contribuito a rendere la nostra festa speciale - ha spiegato il parroco, padre Paco Coronado Dominguez - al Vescovo, ai sacerdoti concelebranti, alle comunità religiose. Al Comune di Civitavecchia, grati per il suo sostegno e affetto che ci ha dimostrato. Alla Banda Ponchielli che ci ha unito voci e cuori innalzando a Dio inni di lode, senza il vostro supporto e partecipazione non sarebbe stato possibile. Alla Croce Rossa e Polizia Locale. Grazie per la bellezza di questa famiglia parrocchiale che ha saputo cogliere il dono che è in ciascuno di voi, dalla saggezza dei grandi pronti a guidare i ragazzi verso la scoperta di una vita vissuta alla luce del Vangelo».

