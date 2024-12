Controlli e restrizioni annunciate per ferragosto e i vandali che entrano in azione la notte di San Lorenzo. Bottiglie di vetro, plastica, rifiuti di ogni tipo, staccionate divelte. Le spiagge tra Ladispoli e Campo di Mare si sono trasformate ieri mattina in discariche a cielo aperto. Per festeggiare la notte delle stelle cadenti tanti giovani hanno invaso le spiagge libere del litorale e senza badare troppo alle “formalità” dopo aver fatto “bisboccia” hanno abbandonato i loro rifiuti. Staccionate divelte per accendere i falò amche all’interno del Monumento Naturale di Torre Flavia, con il responsabile Corrado Battisti che ha dichiarato tolleranza zero e annunciato «la caccia al vandalo» che si terrà proprio la notte di Ferragosto per impedire a chiunque di entrare all’interno dell’Oasi (il sindaco Gubetti ha firmato un’ordinanza in tal senso).

«Saremo presenti in forze e non consentiremo a nessun balordo di toccare nulla delle strutture del parco». A stigmatizzare il comportamento degli incivili anche il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti: «Che senso ha?», chiede mostrando lo scempio sull’arenile. «Grazie a tutti i ragazzi di Multiservizi che questa mattina davanti a questo spettacolo indecente si sono rimboccati le maniche e hanno riportato le nostre spiagge a essere fruibili da tutti. Il servizio di pulizie spiagge non da diritto a nessuno di abbandonare rifiuti in spiaggia di nessun tipo».

