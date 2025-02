FIUMICINO – Salvo D’Acquisto sarà presto beato: lo ha deciso Papa Farancesco autorizzando il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare i decreti riguardanti l’offerta della vita del servo di Dio Salvo D’Acquisto, il vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Reali, insignito di Medaglia d’oro al valor militare per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale.

«Salvo D’Acquisto è un eroe, simbolo di coraggio, sacrificio e dedizione al dovere - ha scritto sui suoi canali social la Premier Giorgia Meloni.

« La decisione del Santo Padre di autorizzare il percorso per la sua beatificazione è un riconoscimento straordinario - ha aggiunto - per un uomo che ha dato la vita per salvare quella di altri, incarnando i valori più alti di umanità e servizio. Il suo esempio resterà per sempre vivo nella memoria della nostra Nazione», ha concluso Meloni.

«Con grande emozione e orgoglio, apprendo che Papa Francesco ha deciso di beatificare Salvo D’Acquisto, giovane carabiniere che, il 23 settembre 1943 a Palidoro, sacrificò la propria vita per salvare quella di 22 civili durante la Seconda Guerra Mondiale», ha dichiarato il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

«Un riconoscimento da parte della Chiesa che rende giustizia al suo eroismo- ha aggiunto il sindaco - e celebra la memoria di un giovane che ha offerto la vita in nome dei più alti valori umani e cristiani.

Salvo D’Acquisto è un simbolo di dedizione al bene comune, di giustizia e di amore per il prossimo – ha aggiunto il primo cittadino -. La sua beatificazione è gesto di speranza e di riconoscimento per tutti coloro che hanno lottato e lottano per la dignità umana.

Esprimo, a nome di tutta la comunità di Fiumicino, un sentito ringraziamento - ha concluso il primo cittadino - a Papa Francesco per aver scelto di elevare Salvo D’Acquisto agli onori degli altari».