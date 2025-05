BASSANO IN TEVERINA - Si è svolta questa mattina, presso la Chiesa di Santa Maria dei Lumi, la conferenza internazionale “Salvaguardare i fiori e le api per tutelare la salute umana”, promossa dall’Ambasciata della Repubblica di Slovenia in Italia e dall’associazione Omnia Tuscia, con il sostegno del Comune.

L’iniziativa, aperta con i saluti del vicesindaco Stefano Abati e del presidente di Omnia Tuscia Enrico Cesarini, ha acceso i riflettori sull’importanza degli insetti impollinatori per la tutela della biodiversità e della salute umana. L’ambasciatore sloveno Matjaž Longar ha presentato i progetti sostenuti dal suo Paese, sottolineando come l’apicoltura – profondamente radicata nella cultura slovena – possa essere un modello di sostenibilità e innovazione. Un momento particolarmente significativo è stato la consegna di semi di piante mellifere ai bambini della scuola primaria di Bassano in Teverina, che li pianteranno nel giardino scolastico come gesto di impegno ecologico. Ai piccoli studenti sono stati donati anche giochi educativi per promuovere la consapevolezza ambientale fin dalla giovane età. Durante l’incontro è stato letto un messaggio del ministro dell’Agricoltura della Polonia, Czesław Siekierski, che ha ricordato come la protezione delle api sia strettamente legata alla sicurezza alimentare e al benessere delle persone: «Ci prendiamo cura delle api, e loro si prendono cura di noi».

La conferenza ha offerto un’occasione di confronto tra istituzioni ed esperti, riaffermando la necessità di un impegno condiviso per la difesa della biodiversità e per un futuro più sostenibile.

