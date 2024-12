CIVITAVECCHIA - Tra pochi giorni, sabato per la precisione, partirà la stagione dei saldi estivi e dai dati raccolti a Civitavecchia emerge una tendenza interessante. Come spiegano dalla Confcommercio Litorale nord il 68.8% dei cittadini intervistati è intenzionato a fare acquisti durante i saldi, soprattutto per comprare articoli visti in precedenza. In particolare, oltre il 70% opterà per un capo d'abbigliamento, mentre il 45% è direzionato verso il settore calzature. L'e-commerce continua a essere una scelta utilizzata, il 45.5% acquisterà comunque offline, il 5.6% online e il 39% in entrambe le modalità.

LA NOVITÀ DI QUEST’ANNO

Per quanto riguarda i luoghi preferiti - e qui emerge una voglia di tornare al “passato” - per lo shopping, la maggior parte dei cittadini di Civitavecchia preferirebbe frequentare i negozi della città piuttosto che recarsi ai centri commerciali. «Questa preferenza - dicono dalla Confcommercio - sottolinea il desiderio di supportare il commercio locale e di vivere un'esperienza di shopping più personalizzata e caratteristica».

COSA CHIEDONO I CITTADINI

Inoltre, quasi la totalità dei cittadini intervistati richiede un restyling nella zona di Corso Marconi, dove sono già presenti oltre 100 attività locali, oltre che la volontà di un mercato riqualificato e di una mobilità sostenibile. Tanti commercianti, inoltre, vorrebbero che gli autobus che portano i crocieristi in giro per la città in visita facciano più fermate, in modo di permettere ai turisti di scegliere i negozi locali. «Altro desiderio - spiegano dall’associazione di categoria – è la volontà dei commercianti di attivare la possibilità di assumere personale direttamente dagli istituti tecnici con modalità di stage e con contributi speciali».

IL COMMENTO DEL VICEPRESIDENTE AVOLIO

Per il vicepresidente della Confcommercio Litorale nord Cristiano Avolio; «Molti cittadini e molti commercianti credono ancora nella possibilità di realizzare una città a trazione turistica ed al contempo commerciale. Servono interventi mirati da parte delle istituzioni che trasformino la città di Civitavecchia in una città più funzionale - aggiunge -, siamo convinti che argomenti come il miglioramento degli arredi urbani, la digitalizzazione della città e la formazione relativa ai giovani, abbiano come obiettivo l’aumento della qualità di vita di tutti. Come associazione di categoria siamo ovviamente a completa disposizione delle Istituzioni e di tutti i commercianti per promuovere insieme uno sviluppo attivo, collaborando fattivamente anche con il gruppo Giovani imprenditori Roma di cui faccio parte, ricevendo poche settimane fa anche la delega alla Formazione, ovviamente ringrazio il presidente Eugenio Miccone per la proposta - conclude Avolio - che ho prontamente accettato e tutto il direttivo di Roma, se hai meno di 42 anni e fai o stai decidendo di fare impresa, puoi ovviamente contattarci».

