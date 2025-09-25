SANTA MARINELLA – La città rinnova il suo legame con il Carabiniere Andrea Moneta, Medaglia d’Oro al Valor Civile, ucciso dalla banda della "Uno Bianca" il 4 gennaio 1991.

La solenne cerimonia di commemorazione si terrà sabato, alle 10, nella chiesetta del cimitero comunale, dove Moneta riposa nella tomba di famiglia.

L'evento onora il sacrificio del giovane militare, che prestò servizio anche a Santa Severa. Il Sindaco Pietro Tidei, insieme alle Autorità militari, civili e religiose, guiderà l'omaggio.

“A trentaquattro anni dalla tragedia – dice Tidei - il coraggio di Andrea e dei suoi colleghi resta un monito di legalità insostituibile per tutti noi”. La cittadinanza è invitata a partecipare per onorare la memoria e il dovere di un eroe locale.

