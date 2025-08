MONTALTO DI CASTRO - «Dalla Regione Lazio 1 milione di euro al Comune di Montalto di Castro nell’ambito dei finanziamenti della Blue Economy per il rifacimento del lungomare Harmine». Lo dichiara con soddisfazione il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. «Risorse che sono state stanziate grazie all’approvazione da parte del consiglio regionale degli ultimi provvedimenti di bilancio che hanno permesso il reperimento di risorse aggiuntive, rispetto a quelle già previste dalla precedente delibera di giunta - spiega Sabatini - consentendo lo scorrimento della graduatoria dei Comuni idonei. Fondi che la Regione ha destinato ai Comuni costieri per sostenere l'economia del mare e favorire lo sviluppo dei territori. Un ringraziamento al presidente Francesco Rocca, alla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli per l'attenzione dimostrata nei confronti del litorale laziale per incrementarne le potenzialità dal punto di vista turistico, e all'assessore al Bilancio Giancarlo Righini per aver reperito le somme necessarie ad ampliare la platea dei Comuni beneficiari. La Blue Economy rappresenta infatti una grande opportunità per le località marittime grazie all'indotto che può sviluppare. Un importante risultato frutto della positiva sinergia creatasi fra la Regione e i Comuni del litorale settentrionale, in particolare Montalto di Castro con la sindaca Emanuela Socciarelli, l'assessore Marco Fedele e il presidente del consiglio comunale Emanuele Miralli».

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Regione Lazio per il finanziamento di 1 milione di euro destinato al rifacimento del lungomare Harmine, ottenuto grazie ai fondi messi a disposizione nell’ambito della Blue Economy – afferma la sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli – Si tratta di un’opportunità importante per Montalto di Castro, che ci permette di intervenire su un’area strategica per lo sviluppo turistico e per la qualità urbana del nostro territorio. L’intervento prevede una nuova viabilità pensata anche in funzione dell’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di rendere la nostra marina più accessibile, accogliente e vivibile per tutti».

«Ringrazio il presidente della Regione Francesco Rocca, la vicepresidente e assessora allo Sviluppo economico Roberta Angelilli e l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini per l’attenzione dimostrata nei confronti dei comuni costieri, e in particolare verso Montalto di Castro – aggiunge la Socciarelli - Un ringraziamento speciale va anche al consigliere regionale Daniele Sabatini, per il suo supporto costante e concreto al nostro territorio».

«Questo finanziamento – spiega la sindaca – non rappresenta solo una possibilità di riqualificazione, ma anche l’occasione per dare finalmente un nuovo volto alla nostra marina: un ingresso curato, moderno, degno di una località turistica. Vogliamo che questo intervento sia il primo passo di una visione più ampia, che comprenda anche la revisione della parte di lungomare oggetto, anni fa, di un rifacimento poco funzionale e realizzato con materiali inadeguati, che ne hanno compromesso la fruibilità e la qualità estetica. Continueremo a lavorare con determinazione affinché questo progetto si traduca in un’opera concreta, duratura e capace di valorizzare davvero il nostro territorio, per chi la vive ogni giorno e per chi la sceglie come destinazione».

