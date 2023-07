CERVETERI – Una condotta idrica è stata spaccata ieri mattina da un escavatore durante dei lavori per la fibra e da quel momento si è creato una sorta di “geyser” su via Settevene Palo. Enorme perdita d’acqua per parecchie ore dalle 9 in poi. Nessuna comunicazione è arrivata dal comune che comunque dovrebbe addebitare il danno alla società che lo ha causato. Polemiche e sarcasmo sui social: è un periodo difficile per i cittadini alle prese con la scarsità d’acqua nei giorni da bollino rosso.

