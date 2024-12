Confermata la misura cautelare del divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico con Rudy Guede, l’ivoriano accusato di violenza, lesioni e maltrattamenti sull’ex compagna di 23 anni.

Il gip, Savina ha sciolto la riserva respingendo la richiesta di revoca avanzata dal legale di Guede. Lunedì, nell’interrogatorio di garanzia, il giovane aveva risposto a tutte le domande del giudice fornendo la sua versione dei fatti e respingendo le accuse. «Non ho mai maltrattato la mia ex fidanzata, nemmeno nella sfera privata», avrebbe detto al giudice. Al termine dell’interrogatorio il suo avvocato, Carlo Mezzetti, aveva chiesto la revoca della misura cautelare. Non è escluso, a questo punto che la difesa possa ricorrere al tribunale del Riesame. La misura cautelare era stata applicata la scorsa settimana quando la squadra mobile di Viterbo aveva notificato al giovane il divieto di avvicinarsi a 500 metri dalla ex con l’applicazione del braccialetto elettronico.