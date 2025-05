CERVETERI – Al termine di tempestive indagini condotte con l'ausilio delle immagini di video sorveglianza, i Carabinieri della stazione di Santa Marinella hanno denunciato in stato di libertà due cittadini italiani, rispettivamente di 35 e 51 anni, gravemente indiziati dei reati di furto aggravato e tentato furto.

Nella notte i due si erano introdotti all'interno di un ristorante a Cerveteri, da cui avevano asportato vari oggetti, diverse bottiglie di alcolici e un'autovettura. A bordo del veicolo sottratto, si erano poi diretti presso un'azienda agricola della zona, dove avevano tentato di forzare il cancello per uscire dalla proprietà. Il tentativo non è andato a buon fine e i malfattori hanno abbandonato il mezzo sul posto, dandosi alla fuga a piedi. Poi però sono stati successivamente individuati e fermati dai carabinieri mentre cercavano di sottrarre un'ulteriore autovettura. Il veicolo rubato invece è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.