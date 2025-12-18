FIUMICINO - In due, volto coperto e armato di pistola, hanno minacciato un ragazzo per portargli via il motorino Liberty davanti a un fast food in viale Paolo Orlando, a Ostia.

Fuggiti subito dopo, i rapinatori hanno tentato il colpo in un Poké a Fumicino, in via Coni Zugna, dove i poliziotti del distretto Lido, già sulle loro tracce, li hanno intercettati e inseguiti.

La corsa dei due rapinatori sul Liberty rubato è andata avanti fino a via Trincea delle Frasche, dove lo scooter ha sbandato finendo a terra. E’ successo martedì sera, poco prima delle 23.

Mentre uno dei due è riuscito a dileguarsi, l’altro, un italiano di 37 anni, è stato disarmato, bloccato e arrestato. Portato prima al pronto soccorso dell’ospedale Grassi per le ferite riportate nell’incidente, è stato poi accompagnato a Rebibbia, a disposizione del’autorità giudiziaria. Sequestrata la pistola, una Beretta semiautomatica con matricola abrasa.