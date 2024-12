LADISPOLI – Avevano messo a segno un furto in un negozio del viale Italia rubando profumi e capi di abbigliamento e si erano pure dati alla fuga. Pensavano di farla franca ma i tre, tutti di origini peruviana, sono stati acciuffati poco dopo dall’autoradio del commissariato di polizia di Ladispoli che si è messa subito sulle loro tracce. Dalla perquisizione, estesa al veicolo in loro uso, è stata rinvenuta la refurtiva restituita ai titolari dell’attività commerciale che hanno sporto denuncia. Alcuni prodotti invece erano frutto di precedenti raid in danno di negozi del centro commerciale di Fiumicino “Da Vinci”.