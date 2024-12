LADISPOLI – Un altro colpo sventato dai carabinieri. L’ennesimo di questa estate. Merito della padrona di casa che si è accorta subito di essere stata derubata e della pattuglia intervenuta dopo pochi minuti per bloccare gli autori del raid, anzi le autrici. Si parla infatti di due giovanissime ladruncole, una di 21 anni e l’altra minorenne. Sono di origini serbe. L’inseguimento è avvenuto in pieno giorno per le vie del centro tra via Ancona e via Fiume e la coppia per evitare l’arresto si era rifugiata in un negozio di cosmetici confondendosi con i clienti increduli per quelle scene da film d’azione. I militari però, con l’aiuto della signora che si era messa sulle loro tracce, le hanno subito individuate e portate in caserma per le formalità di rito. Sarà ora il tribunale di Civitavecchia a stabilire se confermare o meno l’ordinanza. Il bottino è ancora da quantificare ma secondo quanto ricostruito dagli investigatori si aggirerebbe su poche centinaia di euro sgraffignate all’interno dell’appartamento.

Tanti altri i raid non sono andati a segno in quest’estate merito del pronto intervento delle forze dell’ordine che spesso e volentieri hanno dato vita ad inseguimenti per bloccare i malviventi, come la notte tra il 29 e il 30 luglio concluso con il decesso di un rom sulla statale Aurelia all’altezza di Castel di Guido.

