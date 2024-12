FIUMICINO - Hanno provato a superare le casse dei duty free all'interno dell'aeroporto di Fiumicino, senza pagare. Protagonisti otto viaggiatori in attesa di prendere il volo. I militari hanno trovato diversi prodotti di profumeria e cosmesi, per un valore di oltre 3mila euro. I viaggiatori, 5 stranieri e 3 italiani, sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i carabinieri, riuscendo così a recuperare la refurtiva e a riconsegnarla ai responsabili degli esercizi commerciali. Per tutti è scattata la denuncia alla Procura di Civitavecchia per il reato di tentato furto. Sono stati 4 invece gli autisti Ncc sanzionati dai carabinieri della stazione aeroporto di Fiumicino, sorpresi nei pressi dei terminal arrivi 1 e 3 mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo, per un importo totale di circa 8.256 euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA