LADISPOLI – Ladro solitario entra negli stabilimenti balneari sul lungomare di via Regina Elena per rubare ma il bottino è misero, solo pochi spicci. In più il furfante si becca pure una denuncia da parte degli agenti del commissariato di via Vilnius perché sorpreso dalle telecamere. Si tratta di un 32enne di origini sarde non residente. Il malvivente ha colpito prima nel ristorante “Capri Cocktail Beach” per poi dirigersi al “Miami” e pochi metri dopo al “Sunbay” dove si è portato via il registratore di cassa non trovando di meglio ma creando comunque danni dopo aver divelto porta e finestre. Non soddisfatto, in uno stato di esuberanza, ha iniziato a vandalizzare le pareti di un edificio sempre in via Regina Elena munito di bombolette a spray. Scene che non sono affatto sfuggite agli impianti di videosorveglianza privati di uno stabilimento e anche a diversi testimoni che si trovavano a passeggiare per le vie del centro. Alla fine la Polizia di Stato è riuscita a individuarlo, anche tramite le impronte digitali lasciate qua e là dal 32enne, e a denunciarlo per furto e danneggiamento.

L’uomo ha precedenti specifici sempre per gli stessi reati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA