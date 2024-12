Prima ruba in una scuola elementare poi ferisce un carabiniere che lo voleva controllare. Tutto nella stessa giornata. A finire nei guai un 30enne italiano di origine russa che venerdì scorso è stato arrestato dai carabinieri di Marta per resistenza a pubblico ufficiale. Nel dettaglio i militari nel corso di un servizio perlustrativo, nel transitare in zona Fondaccio hanno proceduto al controllo di un giovane con atteggiamento sospetto, già noto alle forze dell’ordine, il quale alla vista dei carabinieri è fuggito. Raggiunto dai militari, al fine di sottrarsi al controllo, si è dimenato innescando una violenta colluttazione nella quale uno dei carabinieri è rimasto ferito. A nulla è servito il tentativo del giovane di disfarsi della droga in suo possesso. I militari sono riusciti a recuperare una dose di 1,90 grammi di cocaina gettata a terra. L’uomo è stato arrestato in flagranza del reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e segnalato amministrativamente per possesso di droga. L’arresto è stato poi convalidato dal gip presso il tribunale di Viterbo che ha disposto l’obbligo di dimora in Montefiascone con la prescrizione di rimanere in casa durante la notte. Lo stesso 30enne in mattinata era stato riconosciuto responsabile, e denunciato, quale autore del furto perpetrato la notte precedente presso la scuola materna “Grazie”. L’uomo, dopo aver forzato la porta antipanico, si è introdotto all’interno del plesso scolastico e, mediante l’effrazione di un distributore automatico di somministrazione bevande, avrebbe rubato 45 euro.