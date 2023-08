In via Garbini, nella parte dopo l’incrocio in direzione dell’Ipercoop e per almeno 200 metri, si è rotta una conduttura dell’acqua in più punti creando un mega allagamento. Dalla Talete informano che la rottura della conduttura si è avuta nella giornata del 21 agosto e che gli operai sono subito intervenuti per effettuare i primi rilievi. Già ieri pomeriggio il problema era in parte risolto. L’acqua fuoriuscita è stata davvero molta e ha creato qualche disagio alla circolazione perché in alcuni punti si sono formate delle pozzanghere di varie decine di centimetri. Da un’analisi sul posto è risultato evidente che i punti di rottura della conduttura siano stati più di uno e ciò ha provocato l’allagamento per alcune centinaia di metri. Il problema delle rotture delle condutture idriche è uno dei più rilevanti per la manutenzione ordinaria da parte della Talete . Quello che è certo è l’obsolescenza delle condutture idriche viterbesi che necessiterebbero di investimenti immediati. La sfida per Talete è gestire il ciclo idrico di praticamente tutti i comuni della Tuscia puntando, da una parte, su una gestione efficiente e contro gli sprechi, dall’altra sul creare un dialogo con le istituzioni pubbliche di riferimento ed associazioni come Non ce la beviamo. Mantenendo il focus sui cittadini che, alla fine, sono i veri e primi destinatari di una gestione sana ed efficace.