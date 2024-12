»Sono oltre 18,7 milioni di euro le risorse destinate dal Ministero delle Infrastrutture al progetto per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione, compresa la loro digitalizzazione e monitoraggio, nonché per l’installazione di contatori smart e la manutenzione straordinaria in favore della Talete spa quale gestore unico dell’Ato 1 Viterbo Nord». Lo ha annunciato l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera.

«Si tratta di risorse del Pnrr – aggiunge - destinate a risolvere il problema della dispersione idrica, che riguarda la provincia di Viterbo così come tutto il resto d’Italia. Le ulteriori risorse stanziate potranno contribuire ad assicurare nella Tuscia la gestione ottimale della risorsa idrica, ridurre gli sprechi e limitare al massimo le inefficienze. Grazie al Governo Meloni per aver dimostrato ancora una volta una particolare sensibilità nei confronti della tutela dell’ambiente e delle risorse idriche».