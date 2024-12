TARQUINIA – Il 21 dicembre, alle 21, nell’ambito del programma delle feste di Natale di Tarquinia, sul palco del teatro comunale “Rossella Falk” salirà Martina Maggi, in arte Moà, per il concerto “Roots, i colori dell’ispirazione”, un viaggio musicale tra suoni puri e vibrazioni essenziali. Corde, legni, pelle e metallo saranno i protagonisti, in un percorso alla scoperta delle mille anime dell’ispirazione artistica. Originaria di Orvieto, Moà a 16 anni entra a far parte dell’orchestra giovanile popolare diretta dal maestro Ambrogio Sparagna, collaborando con artisti come Francesco De Gregori, Imany, Francesco di Giacomo, Hevia. Il primo febbraio del 2018 esce “Straordinario trip”, che vede come ospite il sax di James Senese. Nel 2019 partecipa ad All together Now in onda in prima serata su Canale 5. Compare poi a X Factor. Nel 2021 è vincitrice di Area Sanremo con il brano “Sirena senza coda”, prodotto da Davide Tagliapietra. Nel 2022 prende parte al format di Rai1 “Dalla strada al Palco” presentato da Nek, con il quale si esibisce sulle note di “Fatti avanti amore.” Nel 2022 vince il primo Premio Bianca D’Aponte con “Chiara”. Nel 2023 pubblica “Strega”, brano con cui viene selezionata per il contest Radio Deejay on Stage 2023. Nel giugno dello stesso anno esce il suo singolo “Te la senti”, prodotto da Cesare Chiodo. Con questa canzone Moà continua l’evoluzione del suo progetto dedicato alle donne. A febbraio pubblica “Can you here me”, un nuovo singolo in inglese, mentre a ottobre partecipa alla quindicesima edizione di Music for Change con il brano “Vedrai sarà bellissimo“, con cui riceve la menzione speciale del Club Tenco. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint di Tarquinia, chiamando lo 0766 849 282, o via email all’indirizzo turismotarquinia@gmail.com. È inoltre possibile acquistarli al link ohttps://ticket.archeoares.it/spettacolo?id=6632 o direttamente al botteghino del teatro, che sarà aperto un’ora prima dell’inizio del concerto.

