La Provincia di Viterbo è risultata aggiudicatrice di due importanti finanziamenti nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici.

In particolare, la Provincia si è classificata prima nella graduatoria degli interventi di adeguamento antincendio per l’istituto di istruzione superiore di Caprarola, e seconda per gli interventi di messa in sicurezza del liceo Ruffini, in piazza Dante, di Viterbo.

“Si tratta di un risultato significativo che conferma l’attenzione dell’Ente verso la sicurezza degli edifici scolastici e la tutela di chi ogni giorno li vive - ha commentato il presidente della Provincia Alessandro Romoli -. Gli interventi finanziati permetteranno di migliorare in modo concreto le condizioni strutturali e di sicurezza di due istituti strategici per il nostro territorio, dando risposte attese e necessarie alle comunità scolastiche interessate. Un risultato reso possibile anche grazie al lavoro del dirigente del settore Umbro Pasquini, dei tecnici dell’edilizia scolastica e del consigliere delegato Francesco Ciarlanti, che ringrazio per l’impegno e la professionalità dimostrati”.