FIUMICINO - E’ un clima di festa ed entusiasmo quello che si respira alla Plaza Premium Lounge dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Qui, infatti, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo volo diretto Roma-Verona da parte di Skyalps, la giovanissima compagnia regionale italiana con sede a Bolzano: fondata nel 2021, la compagnia è ora una new entry dell’aeroporto di Fiumicino.

Nello specifico, il volo Roma-Verona (e viceversa) si propone come alternativa più veloce al trasporto di superficie, con un doppio volo giornaliero di andata e ritorno dal lunedì al venerdì e un singolo collegamento il sabato e la domenica. Per dimezzare i tempi di viaggio e garantire il massimo del comfort è stata prolungata l’apertura dei banchi check-in (fino a 35 minuti prima del decollo all’aeroporto di Roma-Fiumicino e fino a 20 minuti prima della partenza presso l’aeroporto di Verona).

I costi? I voli sono in vendita a partire dal prezzo di 79 euro a tratta. Sono inclusi, tra l’altro, snack e bevande di alta qualità con qualsiasi tariffa.

Il tempo di volo previsto è di soli 60 minuti. Entusiasti il presidente di Skyalps, Josef Gostner, ed il Ceo Alex Spinato, che si sono lasciati andare a battute e sorrisi, rallegrando i presenti.

I vertici di Skyalps hanno ricordato come la flotta sia composta da 6 aerei DASH-8 Q-400 – biturboelica a corto-medio raggio, caratterizzati da emissioni acustiche e di CO2 significativamente più basse rispetto ad altri jet regionali. Insomma, obiettivo è non solo quello di garantire un buon servizio ai clienti, ma anche quello di rispettare l’ambiente, puntando sul green e la sostenibilità: secondo Gostner, infatti, gli aerei permettono di ridurre fino a 50% di emissioni.

Non è tutto qui, però: sono infatti in arrivo altre succose novità. A partire dal 2 ottobre, infatti, Skyalps collegherà Roma con Crotone in continuità territoriale con voli giornalieri. In più, dal 30 di ottobre, partiranno i collegamenti diretti tra Roma e Cuneo, ideali per viaggi business, offerti dalla compagnia quattro volte a settimana.

«Questa è l’ennesima nuova rotta che si aggiunge a quelle già inaugurate quest’estate, oltre a quelle che ci saranno in futuro. Siamo felici di accogliere Skyalps, una nuova realtà che si sta affermando nel mercato domestico. In particolare sulle tematiche della sostenibilità: questo garantisce piena `coerenza con la nostra azione, considerando che la sostenibilità è al centro delle nostre agende, nonchè un pilastro». Così un soddisfatto Federico Schiboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma, intervistato da ilfaroonline.it a margine dell’incontro. Schiboni ha aggiunto: «Il nostro aeroporto è il primo ad aver messo a disposizione alle compagnie il Saf, ovvero i carburanti sostenibili per l’aviazione».

In conclusione si è soffermato sulle aspettative verso il nuovo volo Roma-Verona: «Ci aspettiamo una grande risposta dal mercato. Per lavoratori e passeggeri che si muovono per esigenze di business è un volo molto interessante, visto che garantisce l’andata ed il ritorno nella stessa giornata. Senza contare che può favorire viaggi turistici».