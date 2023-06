ROMA – Era attesa all’asilo la piccola di un anno che oggi a Roma è stata “dimenticata” in auto e ha perso la vita. Sarebbe un caso di Forgotten Baby Syndrome, il primo dopo l’entrata in vigore, in Italia, dell’obbligatorietà dei sistemi anti abbandono, per effetto del cosiddetto ’decreto seggiolino’, quello che avrebbe portato alla morte della bimba, trovata senza vita in un’auto in via dei Fucilieri alla Cecchignola. In serata, il papà della piccola, un carabiniere, è stato iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura di Roma, come atto dovuto.

La bambina frequentava l’asilo nido interno alla struttura interforze dove il padre avrebbe dovuto accompagnarla prima di andare al lavoro. Convinto di averla lasciata al nido, è andato a lavorare, ma quando la mamma è andata a prenderla, all’uscita, le hanno detto che la bambina non era presente in classe. È in quel momento che la donna ha scoperto cosa era accaduto, scoprendo il corpo senza vita di sua figlia, nel parcheggio in cui era in sosta l’auto del marito. Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione di un passante che ha infranto un finestrino, ma per la piccola non c’era più nulla da fare.

I genitori della bambina sono sotto shock.