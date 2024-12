LADISPOLI – Rocco Siffredi torna in città, a distanza di neanche due settimane. La sua prima visita sabato 23 marzo in un noto club privè sulla via Aurelia dove per l’occasione era stato anche promosso un casting. Stavolta invece il pornoattore, recentemente finito sotto i riflettori per essere stato denunciato da una giornalista per molestie sessuali, ha scelto un ristorante del centro per salutare i suoi fans e intrattenere i clienti. Arriverà quindi nuovamente sabato 7 aprile.

