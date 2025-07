TARQUINIA - Si è svolto con grande partecipazione il tradizionale Passaggio della Campana del Lions Club Tarquinia, momento solenne che segna la conclusione dell’anno lionistico e l’avvio del nuovo. Roberta Ranucci è stata confermata alla presidenza del Club, riconoscimento che testimonia l’apprezzamento per l’impegno profuso e i risultati ottenuti nel corso dell’anno appena trascorso. Il nuovo direttivo vede la seguente composizione: primo vicepresidente: Antonio Pellicciotti; secondo vicepresidente: Angelo Proietti; segretario: Laura Voccia; tesoriere: Paola De Pretis; cerimoniere: Fabio Fiorelli; Gst – presidente comitato service: Antonio Sili; Gmt – presidente comitato soci: Cinzia Rossi; Glt – presidente leadership: Antonella Tenan; presidente comitato marketing e addetto alla tecnologia informatica: Giovanni Lorenzo Cardia; coordinatore Lcif: Paolo Pirani. Durante la cerimonia sono stati conferiti i “Milestone Chevron Award” per gli anni di servizio lionistico ad Antonio Sili, Renato Serra, Alessandra Tofi e Fabio Fiorelli. A Laura Voccia è stata donata una targa di ringraziamento per il suo operato come presidente uscente della zona IVB. La stessa è entrata a far parte, come Officer distrettuale, del comitato “The New Voices”, che promuove le tematiche legate alla parità di genere nei club e dà voce e valore alle idee lionistiche proposte. Alla serata hanno preso parte numerose autorità civili e lionistiche, tra cui il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, i presidenti dei Lions Club Montefiascone, Silvia Somigli, e Ronciglione, Carla Gallo, il past governatore del Distretto 108L, Fabrizio Sciarretta, oltre a molti soci e rappresentanti dei club della Zona IVB. «La riconferma alla presidenza è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità – afferma la presidente Roberta Ranucci –. Ringrazio tutti i soci per la fiducia e l’entusiasmo e rivolgo parole cariche di affetto a Lilia Grazia Tiberi, che è stata nostra socia per tantissimi anni e prima presidente donna e a cui abbiamo donato una medaglia di merito del Lions Club International. Rinnoviamo il nostro impegno a lavorare in rete con le associazioni del territorio e in sinergia con il Comune di Tarquinia e delle città limitrofe, per sostenere iniziative a favore della coesione sociale, della solidarietà e della crescita culturale della comunità”. Il Lions Club Tarquinia si conferma protagonista del territorio con un anno ricco di attività in sinergia con istituzioni, scuole e associazioni. Tra le iniziative più partecipate: La “Staffetta della Pace”, in collaborazione con i Comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, per promuovere la cultura della pace e della solidarietà. Progetto "Occhio ai Bimbi": screening visivi per i bambini delle scuole dell’infanzia di Tarquinia, Vetralla e Monte Romano. Raccolta occhiali usati, grazie alla collaborazione con Foto Ottica Valerioti sono stati donati due scatole di montature, 100 paia di occhiali e 55 lenti. “Lions Day” a Capodimonte, dedicato alla prevenzione del diabete, in collaborazione con i club di Montefiascone, Viterbo e Ronciglione. Campionato di calcio a 5 per atleti con disabilità intellettiva a Viterbo, che ha coinvolto 200 sportivi. Numerosi anche gli appuntamenti culturali e benefici realizzati: Il convegno “Codice Rosso” sulla violenza di genere, presso la sala consiliare del Comune di Tarquinia. Il concerto di Natale, con la raccolta fondi per l’acquisto di una joëlette, carrozzina speciale per l’escursionismo inclusivo. Il sostegno al festival organistico “Iubilemus Deo” della Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia. La Polentata solidale in favore dell’associazione “Il Ponte” di Civitavecchia. Il “Gran Galà Lirico”, a supporto del restauro del pavimento della chiesa di San Giovanni. Il Lions Club Tarquinia ha rafforzato la collaborazione con le scuole tarquiniesi: Con l’IC “Ettore Sacconi”, attraverso il concorso “Poster per la pace”, le borse di studio per il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia e lo spettacolo teatrale sull’autismo insieme all’associazione Cuori Blu. Con l’IISS “Vincenzo Cardarelli”, attraverso il “Certame Cardarelliano” e i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Le attività in programma per il nuovo anno lionistico includono: L’installazione della nuova targa all’asilo “Valdi”; Il restauro del logo del Lions Club Tarquinia della fontana monumentale di piazza Giacomo Matteotti; Il concerto di Natale e la tradizionale Polentata; Nuove giornate di screening visivi per la prevenzione dell’ambliopia; Il proseguimento delle collaborazioni con l’IC “Ettore Sacconi” e l’IISS “Vincenzo Cardarelli”; La realizzazione del progetto di costruzione di aule scolastiche in Ruanda in collaborazione con la Fondazione Lions Clubs International (LCIF); L’attivazione di service e iniziative che rispondano ai diversi fabbisogni ed esigenze del territorio: sanità, prevenzione, autismo, disabilità, contrasto alla violenza di genere, e i diversi disagi sociali per aiutare e sostenere le fasce più deboli. «Andremo avanti con convinzione – sottolinea la Ranucci -, seguendo la strada indicata dal nostro motto: ““We serve”, per essere al servizio di un mondo che ha bisogno”.

