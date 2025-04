CIVITAVECCHIA – Il Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Mariano La Malfa si è recato ieri in visita presso la sede del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia e della dipendente Stazione Navale.

L’Alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante del Roan Civitavecchia Col. pil. t.ISSMI Camillo Passalacqua ed ha incontrato il personale dei reparti aeronavali della regione elogiandoli per i recenti risultati di servizio svolti nel primo trimestre dell’anno.

Il ruolo di “Polizia del Mare” viene assolto con assoluta professionalità e dedizione dalle Fiamme Gialle Aeronavali del Lazio - ribadisce il Generale La Malfa – garantendo un presidio costante in mare a tutela della pubblica sicurezza e dell’economia legata alla “Blue Economy”. La visita dell’alto Ufficiale è stata occasione per uno scambio di auguri con tutto il personale per le prossime festività pasquali.