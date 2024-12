È stato ritrovato Mario Benedetti, l’81enne di Corchiano scomparso di casa ieri. L’uomo ora uscito di casa con la sua auto e non vi aveva fatto ritorno. E’ stato rintracciato nella stessa serata di giovedì a Terni. Era ancora a bordo della sua auto e pare che avesse difficoltà con delle manovre. Per questo i passanti hanno chiamato i carabinieri che lo hanno riconosciuto e hanno contattato la famiglia. A lanciare l’allarme era stata la figlia preoccupata anche del fatto che l’uomo, con qualche problema di salute, non avesse con sé il cellulare. Nelle ricerche sono stati impegnati i vigili del fuoco e i carabinieri.