Potrebbe essere di Andrea Gentili il corpo senza vita recuperato oggi nei boschi della valle del Treja, nei pressi di Calcata, nel territorio comunale di Faleria, dopo che domenica il cadavere era stato avvistato da alcuni cacciatori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Il recupero, in una zona molto impervia, è avvenuto ieri da parte del personale Saf, soccorso alpino fluviale, dei vigili del fuoco. La salma è stata trasferita nel cimitero di San Lazzaro a Viterbo.

Ora saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con certezza se si tratta di Andrea Gentili, l’83enne scomparso nel nulla dopo un pranzo in famiglia dal borgo di Calcata lo scorso 26 settembre.

Avrebbe dovuto raggiungere Calcata Nuova per recuperare la macchina, ma non è mai arrivato a destinazione. Le ricerche dell’ingegnere in pensione, nato a Roma, ma residente negli Stati Uniti, erano andate avanti per giorni anche con l’uso di elicotteri e droni ma dell’uomo nessuna traccia.