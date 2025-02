LADISPOLI - Doveva riaprire a metà febbraio ma ora si potrebbe slittare anche a fine marzo. A Ladispoli, gli utenti dovranno continuare a fare riferimento solo a un ufficio postale: quello di via Regina Margherita. Nel corso dei lavori «è emersa la necessità di intervenire con diverse importanti modifiche progettuali che hanno interessato sia la sede dell'ufficio postale sia l'edificio adiacente che ospita il centro di recapito - spiegano da Poste Italiane - Tra le opere principali si sta procedendo anche al completo rifacimento dei servizi igienici, al rifacimento dei relativi impianti idraulici e al conseguente rifacimento e posa in opera della pavimentazione. Anche se gli impianti di climatizzazione sono sostanzialmente terminati - spiegano ancora - vanno comunque evidenziati i ritardi che ancora oggi poste italiane è costretta a gestire in ordine alla fornitura di componenti essenziali per il funzionamento e la gestione dei nuovi impianti e per il completamento dei lavori. Tali problematiche purtroppo non dipendenti da Poste italiane, hanno inevitabilmente influito sulla programmazione e sul rispetto dei termini». E ai cittadini non resta dunque che continuare a mettersi pazientemente in fila su via Regina Margherita, dove spesso, purtroppo, a causa degli spazi ristretti all'interno dell'ufficio postale, si è costretti ad attendere il proprio turno fuori con i relativi e possibili disagi che il clima porta con sé.

