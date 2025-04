TARQUINIA - Il campeggio di Spinicci tornerà ad essere operativo. Il presidente dell’Università Agraria di Tarquinia Alberto Riglietti annuncia la pubblicazione, sul sito web dell’ente, dell’avviso pubblico per la presentazione da parte dei privati di proposte di finanza di progetto relative alla riapertura e gestione del campeggio.

Dopo quasi dieci anni tra contenziosi e chiusura forzata dell’importante complesso turistico ricettivo, la pubblicazione sul sito www.agrariatarquinia.org è il primo passo per far tornare fruibile il campeggio.

«Abbiamo deliberato in giunta ed è stato pubblicato l’avviso esplorativo per individuare eventuali operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, interessati a presentare proposte di finanza di progetto per la riapertura del campeggio turistico in località Spinicci - spiega Riglietti - A seguito dell’approvazione in consiglio dell’atto d’indirizzo, con gli assessori, gli uffici e i tecnici professionisti abbiamo svolto un attento lavoro e redatto il documento pubblico. Dopo tanti anni vogliamo far tornare fruibile lo storico campeggio di proprietà dell’Università Agraria. Ringrazio il segretario, Maria Bellucci, il personale dell’ente e i professionisti che hanno effettuato gli accertamenti tecnici necessari per la pubblicazione del bando».

©RIPRODUZIONE RISERVATA