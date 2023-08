Sono stati portati a termine con successo, nell'ambito dell'istruzione e dell'ambiente scolastico, i lavori di ristrutturazione presso la palestra della scuola Primaria "Tullio Cesarini" di Pescia Romana, creando un ambiente di apprendimento più stimolante e confortevole per gli studenti. Questo impegno collettivo è stato premiato con una palestra completamente rinnovata, dotata di strutture e di spazi funzionali che saranno un'importante risorsa per lo sviluppo fisico e sociale dei giovani. Gli insegnanti avranno a disposizione uno spazio versatile e moderno dove potranno organizzare attività sportive e ricreative che contribuiranno al benessere globale dei nostri alunni. «Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato - dichiara l'amministrazione comunale - e guardiamo con entusiasmo al futuro, mentre continuiamo a lavorare per offrire un'istruzione di qualità e un ambiente di apprendimento eccellente ai nostri studenti». L'intervento è stato realizzato come opera compensativa per impianti fotovoltaici.