LADISPOLI – Chiusura di due settimane per un mini market etnico in via Trieste, a non molta distanza dal centro urbano. Questo il provvedimento dei carabinieri della stazione locale di via dei Narcisi, su ordine della Questura, nell’ambito dei controlli relativi alla movida con i residenti che, esasperati, avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Schiamazzi notturni, liti e anche risse, come quella accaduta alcune settimane fa in mezzo alla strada. Così è arrivata la decisione drastica per i titolari del locale che rischiano a questo punto la chiusura definitiva qualora, alla riapertura, dovesse ripetersi lo stesso scenario con giovani e adulti che, in preda all’alcol, disturbano la quiete pubblica e mettono a repentaglio la sicurezza dei passanti e degli automobilisti di passaggio. I militari, soprattutto nel week end, proseguiranno ad oltranza i controlli sul territorio per far rispettare le normative in materia di sicurezza e ordine pubblico. In più i residenti continuano a puntare l’indice contro gli stabilimenti che producono musica ad alta volume fino a notte fonda.

