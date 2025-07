ALLUMIERE - Stasera, alle 21:30, la Sala Consiliare del Comune di Allumiere ospiterà un appuntamento culturale di grande spessore civile e umano, che unisce letteratura, impegno sociale e sensibilizzazione sui diritti fondamentali. Si tratta della presentazione del libro “Ri‑sconfinate” di Stefano Galieni, un’opera intensa e attuale che raccoglie storie di donne migranti protagoniste di percorsi di emancipazione, resistenza e cambiamento. L’incontro, aperto al pubblico, è promosso in collaborazione con il Comune di Allumiere e si inserisce all’interno del progetto europeo SCUDI – Scuola di Diritti Umani, realizzato da Cittadinanzattiva APS e dalla Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili (CILD), con il sostegno della Commissione Europea attraverso il programma CERV – Cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori. La serata si preannuncia come un’occasione preziosa per riflettere su temi centrali della contemporaneità: l’inclusione, la cittadinanza, la difesa dei diritti delle persone migranti, il ruolo delle donne nella società e nella politica, la memoria e la responsabilità civile. Il libro “Ri‑sconfinate”, pubblicato nel 2024, rappresenta una continuazione ideale del precedente lavoro di Galieni, “Sconfinate”, ampliandone lo sguardo e dando voce a nuove protagoniste. Le storie raccolte non sono semplici testimonianianze. Le storie delle donne raccontate da Galieni parlano di cittadinanza negata e poi conquistata, di battaglie per il diritto d’asilo, di impegno per la pace, di resistenza al patriarcato e al razzismo. Galieni è una figura di riferimento nel panorama dell’attivismo e della narrazione sociale in Italia ed è impegnato da oltre 30 anni nel campo dell’antirazzismo e della difesa dei diritti dei migranti. La presentazione del libro si svolgerà in un clima informale e partecipato, con la possibilità di dialogare direttamente con l’autore, ascoltare letture tratte dal volume e porre domande sui temi affrontati.